ГПУ таємно закрила справу про хабар від Тимошенко?

Колишній заступник генерального прокурора Микола ОБІХОД стверджує, що 12 березня 2008 року Генпрокуратура таємно закрила кримінальну справу проти екс-прем`єр-міністра України Павла ЛАЗАРЕНКА в частині отримання ним хабарів на суму 86 млн. дол. від подружжя ТИМОШЕНКІВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«На сьогодні, як стало відомо, 12 березня 2008 року Генпрокуратура України таємно закрила кримінальну справу проти П.ЛАЗАРЕНКА в частині отримання ним хабарів на суму 86 млн. дол. від подружжя ТИМОШЕНКІВ і приховала це своє рішення від громадськості», - сказав М.ОБІХОД.

При цьому він зазначив, що головним аргументом для закриття справи П.ЛАЗАРЕНКА стало закриття кримінальної справи проти нині чинного прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і колишніх керівників компанії ЄЕСУ.

Продовжуючи тему, М.ОБІХОД висловив обурення пасивною позицією державних органів у питанні повернення в Україну заарештованих за кордоном фінансових коштів П.ЛАЗАРЕНКА.

«Вибори вже відбулися, й це питання знову стає актуальним, особливо напередодні приїзду найближчим часом в Україну делегації Міністерства юстиції США для переговорів про спільну роботу в судових процесах в Америці для відчуження у П.ЛАЗАРЕНКА заарештованих на рахунках 280 млн. дол.», - сказав М.ОБІХОД.

При цьому він висловив жаль, що досі ні Ю.ТИМОШЕНКО, ні керівництво Генпрокуратури не відповіли на поставлені ним запитання – за що і на якій підставі з рахунків компанії Ю.ТИМОШЕНКО та її чоловіка Олександра через рахунки колишнього партнера П.ЛАЗАРЕНКА Петра КИРИЧЕНКА було перераховано вище названу сума – 86 млн. дол.

Крім того, М.ОБІХОД зазначив, що в американських судах, які розглядають справи П.ЛАЗАРЕНКА, використовується лист, підписаний 2 квітня 2008 року генпрокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ на адресу українського адвоката П.ЛАЗАРЕНКА Марини ДОЛГОПОЛОЇ про закриття Генпрокуратурою кримінальної справи щодо отримання П.ЛАЗАРЕНКОМ 86 млн. дол.

За словами М.ОБІХОДА, екс-прем`єр і його адвокати, таким чином, використовують цей лист як підтвердження того, що Україна не може претендувати на цю суму.

В результаті, як зазначив екс-заступник генпрокурора, це дає підставу адвокатам П.ЛАЗАРЕНКА стверджувати в американських судах, що український уряд не має до нього інших матеріальних претензій, окрім 14 млн. 864 тис. 134,35 дол.

Водночас М.ОБІХОД висловив надію на те, що новий Президент України «поставить на особливий контроль питання про повернення цих грошей».

Відповідаючи на запитання, наскільки реально сьогодні в законному порядку відновити кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО і П.ЛАЗАРЕНКА в Україні, М.ОБІХОД сказав: «Законодавча база є. Нічого не заважає відновити ці справи відповідно до вимог закону (фахівці знають, як це робиться). Я думаю, для цього є всі підстави».