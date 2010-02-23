За ненадані чи неякісні ЖКП перераховуватимуть плату

Кабінет міністрів України своєю постановою №151 від 17 лютого ц.р. затвердив порядок проведення перерахунку розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної і гарячої води і водовідведення у разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження їх якості.

Текст постанови опублікований на урядовому порталі.

Згідно з документом, у разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних, виконавець проводить перерахунок розміру плати за фактично надані послуги шляхом зменшення розміру плати за надання послуг.

Виконавець зобов`язаний провести впродовж наступного за розрахунковим терміном місяця перерахунок розміру плати за житлово-комунальні послуги (ЖКП) незалежно від наявності заборгованості за надані послуги.

Документом встановлено, що якщо надання послуг з централізованого опалення почалося пізніше встановленого терміну або опалювальний сезон достроково завершився, а також за наявності перерв у наданні послуг, що перевищують 12 годин на добу один раз на місяць, плата за послуги зменшується на 3,3% від місячної плати за кожну добу перевищення допустимого терміну відхилення від показників.

Якщо фактична температура у приміщеннях нижче за норматив (допустиме відхилення – 12 годин на добу один раз на місяць), то плата за теплопостачання знижується на 5% за кожен градус відхилення від 18 до 12 градусів у житлових приміщеннях. При температурі в житлових приміщеннях нижче 12 градусів (у кутових кімнатах – нижче 14 градусів) плата за централізоване опалення не стягується.

У разі перерви у наданні послуг з централізованого постачання холодної і гарячої води (допустимий термін відхилення – не більш як 6 годин на добу при цілодобовому водопостачанні і не більш як 30% загального часу постачання води за графіком (не більше ніж 2 рази на місяць) плата знижується на 3,3% місячної плати за кожну добу перевищення допустимого терміну відхилення.

У разі невідповідності складу і властивостей води державному стандарту питної води, вимогам санітарного законодавства і дозволам Держспоживстандарту плата знижується на 20% за весь термін невідповідності складу і властивостей води.