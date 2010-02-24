Президент України помилував 62 засуджених

Київ. 23 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ про помилування 62 засуджених.

Як повідомляє Служба з питань помилування, 19 лютого цього року Президент України В.ЮЩЕНКО підписав Указ про помилування 62 засуджених. При цьому задоволено 176 клопотань громадян та народних депутатів.

Серед помилуваних – 18 жінок і 44 чоловіки. Із них – 31 молодого віку, 3 похилого, 7 інвалідів, 1 учасник війни, 2 потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС, 7 багатодітних та інші.

З початку поточного року глава держави підписав 2 укази про помилування 130 осіб; із них 74 засудженим основну міру покарання скорочено, 56 засуджених від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання звільнені.