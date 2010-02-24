Голландська компанія потрапила під увагу вітчизняних рейдерів

Голландська компанія Movida International Holdings and Finance B.V. (Movida International) заявляє про спроби рейдерського захоплення майна її дочірньої компанії в Україні – ЗАТ «Спільне українсько-голландське підприємство «Кребо» («Кребо»), і витісненні її з авіазаправного бізнесу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Кребо».

Зокрема, директор голландської компанії Movida International Ф.БУТСМІ у своїй заяві, опублікованій американським агентством «Блумберг», повідомляє про намір звернутися до міжнародних судових інститутів відносно ситуації, що склалася з дочірньою компанією в Україні.

Йдеться про рішення Оболонського районного суду Києва від 1 лютого 2010 р., яким скасовано право власності «Кребо» на майновий комплекс «Склад централізованої заправки літаків у ДМА «Бориспіль», побудований компанією.

Movida International ставить під сумнів рішення Оболонського райсуду, вбачаючи в ньому ознаки упередженості і неправосудности. Як зазначають в голландській компанії, позов міжрайонного прокурора Київської області було прийнято до розгляду після закінчення терміну давності. Крім того, розгляд справи відбувався без виклику до суду відповідача. Суддя скасував рішення попереднього суду, навіть не ознайомившись з ним. Крім того, на думку Movida International, було порушено правило виняткової підсудності, оскільки справа розглядалася не за місцем розташування оскаржуваного майнового комплексу.

Як повідомляє агентство «Рейтер», у Movida International вважають, що рішення Оболонського суду Києва було ухвалене з порушенням законодавства і Конституції України. Як заявляє компанія, рішення Оболонського суду – частина спланованої операції й чергова спроба незаконного заволодіння майном компанії.

У свою чергу, агентство «Доу Джонс» повідомляє, що керівництво голландської компанії висловлює жаль, що спроби оволодіти майном «Кребо» в Україні відбуваються за безпосередньою підтримкою правоохоронних органів і судової влади України.

При цьому в Movida International нагадують, що у вересні минулого року компанія вже зверталася до правоохоронних органів Нідерландів і ЄС зі скаргою на незаконний тиск на її дочірню компанію в Україні.

«Коли українська влада дізналася про цей крок, тиск на «Кребо» послабшав», - відзначає керівництво Movida International у коментарях зарубіжним ЗМІ.

Зараз компанія має намір використати своє право на захист приватної власності шляхом звернення до українських і міжнародних інституцій - голландських і європейських, а також до судів європейської юрисдикції.

При цьому в Movida International висловлюють надію, що «незаконні спроби захопити їх бізнес одержать належну оцінку з боку нової влади в Україні, а винні в цьому понесуть покарання».

* * * ЗАТ ”Спільне українсько-голландське підприємство «Кребо» займається оптовою і роздрібною торгівлею нафтопродуктами. Середній добовий обсяг заправки літаків становить 400-450 тонн.

Movida Intl Holdigs And Finance BV належить 78% акцій ЗАТ ”СП ”Кребо”, ЗАТ ”Укртатнафта” - 11%.