Столична влада не втягуватиметься в розбірки навколо книгарні “Сяйво”

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА заявляє, що столична влада та Київрада не збирається втягуватися у конфлікт навколо книгарні “Сяйво”.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА.

І.КІЛЬЧИЦЬКА зауважила, що в 1994 році державна книгарня «Сяйво» стала приватним господарським товариством – ТОВ, а вже в 2001 році, під час реконструкції Бессарабського кварталу, 50% статутного фонду підприємства перейшло до ТОВ «Орфей-1».

“Сьогодні ці дві приватні структури з’ясовують між собою стосунки, які перебувають виключно в площині господарського права, та ведуть нескінченні судові суперечки між собою”, - сказала вона.

За її словами, в 2009 році ці господарюючі суб’єкти вирішили залучити до свого конфлікту столичну владу, і сьогодні продовжують спекулювати на темі підтримки чи не підтримки владою міста одного чи іншого співвласника.

«Нехай дві приватні фірми, які в 90-х роках привласнили державну книгарню і створили з неї ТОВ з метою подальшого продажу приміщення, не втягують столичну владу в свої судові спори та не переводять цю тему в політичну площину. В суто господарському конфлікті двох приватних компаній київська влада не може брати участь. Тим більше, що під час фактичної приватизації цього приміщення Блоку Черновецького взагалі не існувало”, - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

За її словами, що стосується доцільності втручання депутатів Київради в ситуацію, що склалася, то єдине, що вони можуть зробити – це подати депутатський запит про можливість повернення книгарні у власність держави. “Але у нас є приклад по будівлі колишнього Центрального гастроному, яка була приватизована таким чином, що повернути її до комунальної власності не вдалось, як ми не намагались», - зазначила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого народний депутат Кирило КУЛИКОВ заявив про чергову спробу захоплення книгарні ”Сяйво” у центрі Києва. ”Понад 100 чоловік міцної статури проникли усередину приміщення, викинули на вулицю персонал книжкового магазину і встановлюють металеві вхідні двері на місці зламаних. Директора, його заступника, юриста і продавців силою виштовхали на вулицю”, - стверджував К.КУЛИКОВ.

У свою чергу депутат Київради Олександр БРИГИНЕЦЬ повідомив, що люди, які захопили книгарню ”Сяйво”, застосовували сльозогінний газ і вогнегасники, щоб не впустити до приміщення народних депутатів, пресу, працівників магазину, а також активістів - захисників книгарні.

Присутня біля магазину міліція не діяла, стверджували обидва депутати.

Раніше, 31 грудня 2009 року, у столичній прокуратурі заявили про опротестування рішення Шевченківської райдержадміністрації, яким була завершена незаконна процедура приватизації приміщення ТОВ «Книгарня «Сяйво» за адресою вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 6. Протест було винесено за результатами перевірки законності приватизації вказаного нежитлового приміщення, яка була проведена за дорученням прокурора Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО.

23 лютого, на прес-конференції в УНІАН Ростислав КОРНІЄНКО, представники якого з 19 лютого перебувають у приміщенні магазину ”Сяйво”, заявив, що є законним директором магазину.