Причиною вибуху в житловому будинку в Орджонікідзе стала крадіжка газу

Причиною вибуху в житловому будинку в місті Орджонікідзе 8 лютого стала крадіжка природного газу.

Про це на прес-конференції у Дніпропетровську повідомив начальник державної інспекції промислової безпеки теруправління Держгіпромнагляду в Дніпропетровській області Володимир МАЦІЯКО.

За його словами, сім’я, яка проживала в одній із зруйнованих вибухом квартир, займалася крадіжками газу.

Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху постраждали 7 людей, одна жінка до цього часу перебуває в лікарні. Прокуратура міста Орджонікідзе 8 лютого порушила кримінальну справу за фактом вибуху в житловому будинку за ст.194 ч.2 Кримінального кодексу України (навмисне знищення чужого майна шляхом вибуху).