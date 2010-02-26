Київраду пікетують з вимогою відмінити приватизацію двох ринків

Близько 300 осіб пікетують Київраду з вимогою відмінити приватизацію Житнього і Володимирського ринків.

Як передає кореспондент УНІАН, під мерією зібрались представники Блоку Віталія Кличка, «Фронту змін» і працівники зазначених ринків. Вони тримають плакати з написами «Олігархи, буржуї, геть руки від Житнього ринку!» та ««Олігархи, буржуї, геть руки від Володимирського ринку!».

Учасники намагаються передати у мерію через її представника тушку індички, «щоб представники міської влади були ситі та нежадібні».

Також біля стін мерії зібралися представники громади Києва, які виступають проти незаконної забудови міста. Вони тримають плакати із закликом «Владо! Захисти історичну спадщину від знищення!».

До пікетувальників вийшов депутат Київради Віталій КЛИЧКО.

Він пообіцяв, що депутати його блоку сьогодні на сесії Київради наполягатимуть на вирішенні питання приватизації Житнього і Володимирського ринків.

В.КЛИЧКО наголосив, що і Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, і секретар Київради Олесь ДОВГИЙ мають вийти до киян і пояснити своє рішення про продаж вказаних ринків.

В.КЛИЧКО також заявив, що сьогодні депутати знову мають намір “роздавати землю Києва, а не займатися нагальними питаннями, що хвилюють жителів столиці”. Так, за його словами, на сьогодні запланована роздача 234 земельних ділянок у Голосіївському районі. «Це ліс першої категорії», - додав В.КЛИЧКО.

Спілкуючись з киянами, В.КЛИЧКО висловив сподівання, що новий Президент України не буде повторювати помилок попереднього і стане на захист інтересів киян.

Лідер Блоку Кличка нагадав про один з останніх указів екс-президента Віктора ЮЩЕНКА, згідно з яким Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ “дано право бути одним з тих людей, хто керує юстицією в країні” (Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО указом від 24 лютого призначено на посаду члена Вищої ради юстиції – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Київрада має намір розглянути питання відміни приватизації Володимирського та Житнього ринків.