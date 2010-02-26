У Дніпропетровську викрито суддю-хабарника

У Дніпропетровську правоохоронці затримали суддю одного з райсудів міста, який вимагав та отримав як хабар 1 тис. доларів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, у таку суму суддя оцінив свої послуги у прийнятті позитивного рішення на користь жителя Дніпропетровська у судовому процесі за цивільним позовом.

Прокуратурою Дніпропетровської області стосовно судді порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України.