У Дніпропетровську викрито суддю-хабарника
16:18, 26 лютого 2010Право
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Суддя оцінив свої послуги в 1 тис. доларів
У Дніпропетровську правоохоронці затримали суддю одного з райсудів міста, який вимагав та отримав як хабар 1 тис. доларів.
Як повідомили УНІАН у Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, у таку суму суддя оцінив свої послуги у прийнятті позитивного рішення на користь жителя Дніпропетровська у судовому процесі за цивільним позовом.
Прокуратурою Дніпропетровської області стосовно судді порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України.
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