Прокурором Черкаської області призначено Лісового

На другий термін

Прокурором Черкаської області на другий 5-річний термін призначено Миколу ЛІСОВОГО. Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Черкаської області Ольга ЛАКТІОНОВА, за результатами комплексної перевірки роботи відомства, наказом генерального прокурора України державного радника юстиції 3-го класу М.ЛІСОВОГО призначено на другий 5-річний термін прокурором Черкаської області.

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