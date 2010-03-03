Суд продовжив утримання під вартою екс-судді Зварича

Сьогодні Апеляційний суд Києва ухвалив рішення продовжити до 9 травня термін утримання під вартою екс-голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА.

Про це повідомила УНІАН прес-секретар адвокатів І.ЗВАРИЧА Тетяна ТУРЧИНА.

За її словами, суд відхилив клопотання Генеральної прокуратури України зобов’язати адвокатів завершити вивчення матеріалів справи до 1 травня.

Як відомо, 9 березня виповнюється рік з моменту затримання І.ЗВАРИЧА, якому інкримінують отримання хабара в особливо великих розмірах. І.ЗВАРИЧ перебуває у Львівському СІЗО і з 20 січня оголосив голодовку.