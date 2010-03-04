ВР ухвалила за основу зміни до свого Регламенту, якими дозволяється окремим депутатам входити до коаліції

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону ”Про затвердження змін до статті 61 Закону України ”Про Регламент Верховної Ради України”, який передбачає можливість входження до складу парламентської коаліції окремих народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект проголосували 229 з 287 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Також парламент ухвалив рішення за скороченою процедурою підготувати до другого читання даний законопроект.

За дане рішення проголосували 230 з 287 народних депутатів.

Як повідомлялося, раніше Конституційний Суд надав висновок, що до складу коаліції у Верховній Раді можуть входити лише фракції.