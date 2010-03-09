Охоронець українського консульства в Стамбулі стріляв у зловмисника

Охоронець Генерального консульства України в Стамбулі пострілом зупинив озброєного чоловіка, який намагався вдертися до будівлі дипломатичної місії. Зловмисник мав при собі вибуховий пристрій, передає ІТАР-ТАРС.

Місцеве телебачення повідомляє, що у злочинця була вогнепальна зброя і вибуховий пристрій з таймером. Під час проходження особистого огляду перед входом у консульське приміщення він відмовився пред`явити охоронцю для огляду свою сумку, після чого спробував прорватися усередину.

Співробітник охорони зумів вчасно нейтралізувати порушника і вистрілив у нього з табельної зброї. Злочинця з пораненням направлено до лікарні. Його ім`я не називається, про мотиви нападу поки що не відомо.

Унаслідок інциденту ніхто із співробітників консульства не постраждав, повідомила прес-секретар українського Посольства в Туреччині Ольга ЧУБРІКОВА. Вона підтвердила факт "спроби озброєної особи проникнути на територію диппредставництва", але запевнила, що "на цей час інцидент повністю вичерпаний".

Вона додала, що поки що не відомо про мотиви зловмисника, ця інформація надійде пізніше від правоохоронних органів. У той же час губернатор Стамбула Муаммер ГЮЛЕР заявив, що інцидент "не має політичної складової", і напад був "приватною акцією".

Район навколо Генконсульства України оточений поліцією. У цілях безпеки тимчасово евакуюють мешканців будівель, що знаходяться неподалік диппредставництва.