Викрито канал постачання наркотиків в установи виконання покарань

Правоохоронці Житомирщини викрили канал постачання наркотиків до установ виконання покарань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМВС України в Житомирській області, працівники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків затримали 35-річну місцеву жительку під час передачі нею близько 10 грам концентрованого опію. Наркотик призначався для постачання в одну з установ виконання покарань області.

Начальник ВБНОН (відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків) обласного УМВС Сергій ДЗЮБЕНКО повідомив, що це затримання стало завершальним етапом проведення спец операції, що існував упродовж декількох місяців.

”Оперативники встановили, що підозрювана налагодила контакт з особами, які відбувають покарання, за допомогою стільникового зв’язку і таким чином отримувала замовлення на наркотики, після чого готувала опій”, - уточнив С.ДЗЮБЕНКО.

За його словами, наркотиками заповнювали замість начинки шоколадні батончики.

”Згодом через спільників разом з продуктами харчування у передачах опій потрапляв до адресатів”, - сказав правоохоронець.

С.ДЗЮБЕНКО зазначив, що послуги жінки оплачувалися через телефонну мережу.

”На рахунок стільникового терміналу жінки надходили кошти – вартість замовленого наркотику, - які вона переводила у готівку через роздрібних реалізаторів карток поповнення рахунку”, - сказав С.ДЗЮБЕНКО і додав, що такий шоколадний батончик із 10 грамами концентрованого опію коштував 800 грн.

На даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Перевірка щодо встановлення всіх учасників злочинної мережі триває.