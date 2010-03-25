Лавринович назвав основні завдання майбутньої судової реформи

Керівник робочої групи з питань судової реформи при Президентові України, Міністр юстиції Олександр Лавринович окреслив основні завдання з реформування судової системи, пропозиції щодо яких готуватиме очолювана ним робоча група.

«Очевидно, що судова влада через непродумане й половинчасте реформування зазнала суттєвих втрат – як щодо суспільної довіри, так і щодо ефективності своєї роботи», - зазначив він по завершенню засідання робочої групи з питань судової реформи, яке відбулося 25 березня під головуванням Президента України.

Олександр Лавринович наголосив, що відповіді на всі проблемні питання будуть дані робочою групою «дуже чіткі і точні», у максимально стислі терміни.

До кінця квітня робоча група планує виробити новий єдиний узгоджений проект як Концепції, так і закону «Про судоустрій».

Цей законопроект, за словами Олександра Лавриновича, покликаний полегшити доступ громадян до правосуддя, спростити судові процедури, дати суддям як гарантії роботи, так і нагадати про невідворотність покарання за неправосудне рішення. Закон внормує на принципово іншій основі питання підготовки, добору та призначення суддів.

Так, за словами Міністра юстиції, в Україні буде здійснено реформування всіх рівнів судів.

Зокрема, пропонується створити єдині суди першої інстанції, яким будуть підсудні всі справи, стороною в яких виступатимуть громадяни. Передбачається, що апеляційна інстанція стане останньою для переважної більшості судових рішень і також може стати єдиною для всіх видів справ. Це має суттєво полегшити завдання Верховного суду у забезпеченні єдності судової практики.

Вищі спеціалізовані суди, на думку Міністра юстиції, мають стати справжньою та єдиною касаційною інстанцією.

Крім того, за словами Олександра Лавриновича, зміни у судоустрої потягнуть за собою обов’язкові та суттєві зміни у процесуальному законодавстві. Тому одночасно з розробкою пропозицій щодо реформування судів всіх рівнів робоча група готуватиме пропозиції щодо внесення змін до процесуальних кодексів. Буде підготовлено новий Кримінально-процесуальний кодекс, робота над яким триває в країні вже не один рік.

За словами Олександра Лавриновича, члени робочої групи отримали завдання надати пропозиції щодо реформуванню судової системи до 29 березня 2010 року. Після опрацювання фахівцями Адміністрації Президента та Міністерства юстиції, пропозиції будуть винесені на обговорення першого робочого засідання групи.

Як повідомлялося, Президент України Віктор Янукович своїм Указом від 24 березня 2010 року № 440/2010 утворив Робочу групу з питань судової реформи. Групу утворено з метою невідкладної підготовки узгоджених пропозицій щодо дальшого комплексного реформування судової системи, забезпечення гарантій реалізації конституційного права громадян на судовий захист, удосконалення законодавчої бази стосовно судоустрою, судочинства, статусу суддів. Керівником Робочої групи з питань судової реформи призначено Міністра юстиції Олександра Лавриновича. До складу групи уведено представників суддівського корпусу, провідних юристів, науковців, народних депутатів України.