У Києві «виловлені» контрабандні морепродукти

Прокуратура Києва затвердила обвинувальний висновок та направила до Печерського районного суду столиці кримінальну справу проти підприємця, який незаконно ввіз в Україну партію морепродуктів вартістю 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, директора одного зі столичних підприємств обвинувачують ч. 2 ст. 201, ч. 2 та 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Як встановлено у ході досудового слідства, підприємець за попередньою змовою із громадянином Німеччини незаконно ввіз впродовж серпня-грудня 2006 року на митну територію України з приховуванням від митного контролю морепродукти, підробляючи при цьому товарно-супровідні документи на ці товари.

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України санкція за вчинення даного злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.