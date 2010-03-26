На Луганщині затримано двох торгівців людьми.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, в місті Червонопартизанську Луганської області в результаті оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали двох жителів міста Свердловська Луганської області та жителя Кельменецького району Чернівецької області, віком від 32 до 48 років, усі без постійного місця роботи.

Попередньо встановлено, що вони намагалися вивезти до Російської Федерації, з метою продажу сутенерам для сексуальної експлуатації, двох жительок Луганської області, віком 19 та 17 років, обидві без постійного місця роботи.