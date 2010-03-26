У Дніпропетровську порушено кримінальну справу за дачу хабара

Прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу за ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України проти водія, який дав 1 тис. грн. хабара судді одного з райсудів міста Дніпропетровська.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури.

Як було встановлено слідством, водій за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, мав бути притягнутий до адміністративної відповідальності. Але чоловік вирішив, що давши судді 1 тис. грн. хабара, він уникне відповідальності за скоєне правопорушення.

Відтак, на водія чекає покарання у вигляді штрафу (200-500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), або обмеження волі на строк від 2 до 5 років.

Раніше, у лютому п. р., проти судді, який взяв хабар у водія, прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу за вимагання та отримання хабара в сумі 1 тис. доларів за не притягнення до адміністративної відповідальної громадянина, який порушив законодавство в сфері інтелектуальної власності.