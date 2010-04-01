ВР направила на висновок КС зміни до Конституції щодо строків повноважень ВР АРК, місцевих рад та сільських голів і мерів

Верховна Рада направила до Конституційного Суду проект закону “Про внесення змін до Конституції України (щодо строків повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів)».

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосував 401 із 424 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Верховна Рада України пропонує КС розглянути даний законопроект як невідкладний до 15 червня 2010 року.

Даним законопроектом доповнюється стаття 136 Конституції України нормою: “Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, депутати якої обираються на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п`ять років”.

Крім того, в новій редакції планується викласти статтю 14 Конституції України. В ній передбачено, що “до складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п`ять років”.

“Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування обирають, відповідно, сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить п`ять років”, - передбачено в законопроекті.

В прикінцевих положеннях законопроекту йдеться, що повноваження сільських, селищних, міських, районних у місті (у разі їх створення), районних, обласних рад, депутати яких обрані на чергових виборах 26 березня 2006 року, а також на позачергових, перших, повторних та проміжних виборах у період від березня 2006 року до дня проведення чергових виборів 27 березня 2011 року, припиняються в день відкриття першої сесії відповідної ради, обраної на чергових виборах 27 березня 2011 року, крім випадків дострокового припинення їх повноважень відповідно до закону.

Повноваження сільських, селищних, міських голів, обраних на чергових виборах 26 березня 2006 року, а також на позачергових, перших та повторних виборах у період від березня 2006 року до дня проведення чергових виборів 27 березня 2011 року, припиняються в момент вступу на цю посаду іншої особи, обраної на чергових виборах 27 березня 2011 року, крім випадків дострокового припинення їх повноважень відповідно до закону.

Як повідомлялося, Верховна Рада України четвертого скликання в 2004 році прийняла Закон України «Про внесення змін до Конституції України», яким, зокрема, було змінено частину першу статті 141 Основного закону та встановлено, що депутати сільської, селищної, міської, районної, обласної ради обираються строком на п`ять років. При цьому залишалася незмінною частина друга статті 141 Конституції України, якою встановлено, що сільські, селищні та міські голови обираються територіальними громадами строком на чотири роки. В той же час строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим становить п`ять років.

Як зазначається в пояснювальній записці до нового законопроекту, “така відмінність у строках повноважень представницького органу Автономної Республіки Крим, місцевих рад та голів територіальних громад не узгоджується з логікою Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і може призвести до розбалансування роботи всіх органів місцевого самоврядування”.

“Крім цього, проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад неодночасно з виборами сільських, селищних, міських голів призведе до значного збільшення видатків з державного бюджету України”, - сказано в ній.

Відтак, питання щодо строків повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів потребує законодавчого узгодження.