СБУ затримала службовця Держінспекції з контролю за цінами

За підозрою в хабарництві співробітниками СБУ затримано посадову особу Державної інспекції з контролю за цінами в Київській області.

Як повідомили УНІАН у прес-cекторі Управління СБУ у Києві, використовуючи службове становище, 24-річна завідувачка одного із секторів Держінспекції вимагала у представника комерційної структури хабар в 12 тис. дол. за виготовлення і підписання погоджувальних документів щодо діяльності підприємства.

За матеріалами СБУ прокуратурою Києва порушено кримінальну справу за ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.