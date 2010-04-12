СБУ затримала службовця Держінспекції з контролю за цінами
15:49, 12 квітня 2010Право
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За підозрою в хабарництві
За підозрою в хабарництві співробітниками СБУ затримано посадову особу Державної інспекції з контролю за цінами в Київській області.
Як повідомили УНІАН у прес-cекторі Управління СБУ у Києві, використовуючи службове становище, 24-річна завідувачка одного із секторів Держінспекції вимагала у представника комерційної структури хабар в 12 тис. дол. за виготовлення і підписання погоджувальних документів щодо діяльності підприємства.
За матеріалами СБУ прокуратурою Києва порушено кримінальну справу за ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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