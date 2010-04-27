У Запоріжжі затримано фальшивомонетника

У Запоріжжі співробітники Управління з боротьби з економічною злочинністю затримали 26-річного місцевого жителя, який організував випуск підроблених 50- і 100-гривневих банкнот.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Запорізького головного управління міліції, ”ніде не працюючий громадянин налагодив друк 50- і 100-гривневих банкнот, причому на фальшивках за допомогою спеціально виготовлених кліше імітувалися водяні знаки - портрети Грушевського і Шевченка”.

Підробки планувалося збувати зацікавленим особам з розрахунку 500 справжніх гривень за 1000 фальшивих.

”Під час обшуку за місцем проживання затриманого вилучено устаткування, за допомогою якого виготовлялися фальшиві купюри, кліше, значна кількість віддрукованих заготовок і вже готових підробок. Також вилучені речові докази, що свідчать про те, що чоловік не збирався обмежуватися друком гривень: у планах була також підробка документів суворої звітності - паспортів, бланків техогляду ДАІ тощо, а також доларів США”, - повідомили в ЦГЗ.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ч.1 ст.199 Кримінального кодексу України (виготовлення з метою збуту або збут підробленої національної валюти України).