Україна виступатиме посередником у міжнародних інвестспорах

Україна планує представити своїх кандидатів у списки Посередників та Арбітрів Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів.

Як повідомив Міністр юстиції Олександр Лавринович, на розгляд Президенту України передано проект Указу «Про призначення представників від України до списків Посередників та списків Арбітрів Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів». Проект був розроблений Міністерством юстиції та схвалений на урядовому засіданні 28 квітня.

Олександр Лавринович зазначив, що право виступати посередником у спорах, що розглядаються Міжнародним центром, Україна отримала ратифікувавши міжнародну Конвенцію про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами.

Відповідно до статті 13 Конвенції кожна з Договірних сторін має право призначити по 4 особи до кожного зі списків. Кандидати повинні відповідати вимогам, встановленим у статтях 12 та 14 Конвенції, а саме: мати високі моральні якості та достатню компетенцією в галузі права, економіки, комерції або фінансів для того, щоб мати можливість виносити незалежні рішення.

На переконання Міністра юстиції, участь України у розгляді справ Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів позитивно вплине на імідж держави та підтримає авторитет держави на міжнародній арені.

*** Україна ратифікувала міжнародну Конвенцію про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами 16 березня 2000 року.

Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних спорів розташовано у м.Вашингтон (США). Центр створений згідно з вимогами Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами. Метою Центру є забезпечення вирішення через примирення та арбітраж інвестиційних спорів між Договірними державами та особами інших Договірних держав у відповідності з положеннями цієї Конвенції.