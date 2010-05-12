Постанову про порушення кримінальної справи проти Тимошенко оскаржать

Постанову про порушення кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра, лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО обов’язково буде оскаржено в суді.

Про це УНІАН повідомив народний депутат України від БЮТ, голова Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктор ШВЕЦЬ.

”Адвокати ТИМОШЕНКО обов’язково, використовуючи всі законні можливості, у встановленому законом порядку будуть оскаржувати постанову про порушення відносно неї кримінальної справи, оскільки вважають її незаконною і такою, що свідчить про початок політичних репресії з боку нової влади відносно опозиції, інструментом яких виступає, на жаль, Генеральна прокуратура України”, - сказав В.ШВЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 травня, лідера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО викликали до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури для вручення їй копій постанов про порушення стосовно неї кримінальної справи про організацію замаху на давання хабарів суддям Верховного суду України.

Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, “дана кримінальна справа порушена у травні 2004 року та була закрита передчасно у січні 2005 року без виконання у повному обсязі всіх необхідних слідчих дій, як це передбачено ст. 22 КПК України”. У зв’язку з цим на даний час досудове слідство у справі поновлено, підкреслили в ГПУ.

Сама Ю.ТИМОШЕНКО вважає сьогоднішній виклик до Генеральної прокуратури початком репресій проти неї, оскільки її команда заважає владі незаконно «приватизувати» головні державні монополії.