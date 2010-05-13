Чи можливо притягнути Тимошенко до відповідальності

Притягнути екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО до відповідальності майже нереально, оскільки уряд є колегіальним органом і рішення його приймаються колегіально. Про це пише тижневик “Коментарі:”, відзначаючи, що “колективної відповідальності українське законодавство не передбачає”.

Крім того, на думку тижневика, надто фантастичною виглядає сума зловживань – 100 млрд. грн. (у чому уряд Ю.ТИМОШЕНКО звинуватив нинішній прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ – УНІАН) при бюджеті в 250 млрд. грн. Виходячи з елементарної логіки, цього раніше не могли не помітити «регіонали» та «литвинівці», представник яких очолював бюджетний комітет, зазначає видання.

Водночас «Коментарі:» не виключають, що існує план «Б», згідно з яким силовики спробують притягти до відповідальності одного-двох міністрів, які під час допитів говоритимуть, що їх примушували до протиправних дій. Їхні свідчення «чарівним способом» опиняться в ЗМІ. Станеться це, як припускає видання, восени 2010 року, на початку виборчої кампанії. Тоді говоритимуть не про 100 розкрадених мільярдів, а раз на тиждень викидатимуть черговий «епізод» справи, який повинен викликати «глибоке і щире» обурення виборців.

З іншого боку, «Коментарі:» не поділяють думки тих, хто вважає, що ув’язнення Ю.ТИМОШЕНКО автоматично підніме рейтинг БЮТ напередодні місцевих виборів. Відразу після ув’язнення доступ до телеканалів буде максимально обмеженим, в самому БЮТ просто немає реального кандидата на №2, який взяв би на себе всю повноту відповідальності за кампанію, а в регіональних структурах автоматично розпочнеться глобальний броунівський рух, резюмує тижневик.