У Кабміні заявляють про бездоганну репутацію аудиторів Тимошенко

У Кабінеті міністрів України заявляють про бездоганну репутацію компанії Trout Cacheris, PLLC, яку запрошено урядом для здійснення комплексного аудиту державних фінансів у 2008-2009 роках, а також у першому кварталі 2010 року.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, відповідно до постанови уряду, прийнятої 5 травня 2010 року, з компанією укладено угоду щодо проведення аудиту діяльності попередньої влади.

”Спроба так званої української опозиції наперед, до укладення угоди з Trout Cacheris, PLLC, дискредитувати майбутніх аудиторів свідчить про неабиякий переляк, але призведе лише до марного витрачання грошей, оскільки піддавати сумніву бездоганну репутацію Trout Cacheris, PLLC для юридичної спільноти просто смішно”, - йдеться у повідомленні департаменту.

Згідно з інформацією департаменту, кошти на проведення аудиту передбачені Законом України ”Про Державний бюджет України на 2010 рік”. Водночас у Кабінеті міністрів не уточнюють розмір передбачених для аудиту видатків.

”Проведення комплексного аудиту необхідне для визначення реального фінансово-економічного становища держави, правомірності і законності використання бюджетних коштів урядом ТИМОШЕНКО, що, у свою чергу, дасть змогу забезпечити ефективне подолання наслідків кризи”, - заявляють у Кабінеті міністрів.

За інформацією Департаменту інформації та масових комунікацій, спеціалізована юридична компанія Trout Cacheris, PLLC має видатну репутацію і досвід роботи зі значними, резонансними кримінальними справами щодо фінансової діяльності державних органів різних країн.

”Розслідування Trout Cacheris, PLLC визнаються у світі як беззаперечно авторитетні. У цієї фірми з Вашингтона не було і немає жодних комерційних інтересів в Україні, жодних зв’язків з політичною і діловою елітою України, що гарантує повну незаангажованість розслідування. Ніхто не зможе закинути видатним американським юристам ”виконання замовлення” чи то олігархів, чи політиків”, - наголосили у Кабінеті міністрів.

При цьому у департаменті підкреслили, що Тrout Cacheris, PLLC несе повну відповідальність за слідчу роботу, виконану в ході аудиту. ”Керівники компанії – Плато КАЧЕРІС та Боб ТРАУТ - колишні прокурори Департаменту юстиції США з бездоганною репутацією. П.КАЧЕРІС має найвищий рівень допуску від уряду США, оскільки виконував юридичну роботу для розвідувальних органів Сполучених Штатів. Б.ТРАУТ був заступником незалежного прокурора з розслідування щодо міністра торгівлі США Рона БРАУНА, а зараз веде розслідування звинувачення у корупції щодо мера Вашингтона Адріана ФЕНТІ. У своїх розслідуваннях Trout Cacheris, PLLC співпрацює з найвідомішими юридичними і слідчими фірмами світу, зокрема, “Кролл” і “Ейкін Гамп”, - повідомили у Кабінеті міністрів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів постановою №334 від 5 травня ц.р. визначив аудитором ефективності використання бюджетних коштів у 2008-2009 рр. і першому кварталі 2010 р. компанію “Trout Cacheris, PLLC” (Вашингтон).

Згідно з документом, закупівля послуг з проведення аудиту здійснюється за процедурою закупівлі в одного учасника без узгодження з Міністерством економіки. Попередня оплата послуг з проведення аудиту здійснюється в розмірі, який не перевищує 40% їхньої вартості.

У той же час, екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що чинний уряд залучає до аудиту діяльності своїх попередників компанію, котра ніколи не займалася аудиторською діяльністю.

”Це дуже маленька компанія, яка надавала зокрема послуги Моніці ЛЕВІНСЬКИ щодо захисту в усіх тих подіях, які відбувалися в Сполучених Штатах. Ця компанія не має досвіду з проведенню аудиту, тому ми звертатимемося до світової спільноти, щоб вони надали Україні поради і послуги справжніх аудиторських компаній, а не штучних проектів”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем`єр вважає, що чинний уряд зможе ”в ручному режимі” керувати аудиторським процесом і компанією, яка запрошується виключно для організації політичних репресій проти опозиції.