Президент України підписав закон щодо оподаткування дивідендів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон щодо оподаткування дивідендів.

Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 27 квітня ухвалила Закон ”Про внесення змін до Закону “Про оподаткування прибутку підприємств” щодо оподаткування дивідендів.

Законом передбачається запровадження окремого обліку доходів, отриманих від юридичних осіб, які перебувають під їхнім контролем.

Крім того, передбачається невключення дивідендів, отриманих від нерезидентів-юридичних осіб, крім нерезидентів, що мають офшорний статус, до складу валового доходу та звільнення від сплати авансового внеску, у разі виплати дивідендів у межах сум дивідендів, отриманих від юридичних осіб, які перебувають під контролем юридичної особи, яка здійснює виплату.