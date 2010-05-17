Литвин хоче «серйозної політичної розмови» щодо Парубія і Гримчака

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що у парламенті необхідно провести «серйозну політичну розмову» про подання Генеральної прокуратури щодо надання згоди на притягання до кримінальної відповідальності народних депутатів від НУ-НС Андрія ПАРУБІЯ та Юрія ГРИМЧАКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він нагадав, що до ВР надійшло подання Генпрокуратури «про надання згоди на притягнення до відповідальності А.ПАРУБІЯ і Ю.ГРИМЧАКА».

В.ЛИТВИН повідомив, що направив дане подання до Регламентного комітету, а також надіслав листи вищевказаним народним депутатам. Він зазначив, що має намір цього тижня зустрітися з А.ПАРУБІЄМ та Ю.ГРИМЧАКОМ.

У відповідь народний депутат від НУ-НС Геннадій МОСКАЛЬ заявив: «Ми оскаржили в суді і постанову про порушення кримінальної справи, і подання Генеральної прокуратури». Він висловив здивування з приводу того, що кримінальну справу проти А.ПАРУБІЯ та Ю.ГРИМЧАКА порушено за статтею «Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією». «Якщо ми признаємо, що Верховна Рада України – це злочинна організація, то чого ми взагалі тут зібралися?», - запитав Г.МОСКАЛЬ.

У відповідь В.ЛИТВИН зазначив, що ніхто не наполягає на швидкому розгляді даного питання. «Ніхто нікого не гонить в шию, ніхто не ставить питання негайно і сьогодні», - додав він.

За словами спікера, парламент має провести «серйозну політичну розмову і прийняти виважене рішення». Він зауважив, що відповідно до Регламенту ВР, на розгляд подання відводиться 5 днів, тобто народні депутати мають право протягом цього часу висловити свою позицію та свої аргументи. Протягом 20 днів Регламентний комітет має розглянути подання, і в межах 7 днів після рішення Регламентного комітету це питання має розглянути парламент.

В.ЛИТВИН закликав народних депутатів з усіх фракцій «не поширювати плітки і звинувачення, і не шукати приводів для збурення». Він підкреслив, що не потрібно «продукувати війну, а необхідно домовитись». За словами спікера, не можна допустити, щоб ВР виступала «в ролі інституту, який ведуть». На думку голови парламенту, депутатам з цієї ситуації потрібно «зробити уроки, але не за рахунок когось».

«Нам потрібен діалог, нам потрібна робота, щоб ми не втратили позиції країни за цими внутрішніми розбірками, які ми проводимо», - наголосив В.ЛИТВИН.

За словами спікера, необхідно докласти всіх зусиль, щоб «не приходили зі сторони і стимулювали протистояння і провокації». «Сьогодні є бажання зруйнувати будь-який діалог», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України в сесійному залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також були застосовані димові шашки, в президію, де перебував спікер В.ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва 28 квітня порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, здійсненого групою окремих народних депутатів України (за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Під час розслідування цієї справи прокуратура порушила кримінальну справу стосовно народних депутатів України Юрія ГРИМЧАКА і Андрія ПАРУБІЯ за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради України і народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов`язків, здійсненого особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України).

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що порушення кримінальних справ проти Ю.ГРИМЧАКА та А.ПАРУБІЯ є продовженням політичного переслідування владою своїх опонентів.