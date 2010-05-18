У Чернівцях викрито групу наркодільців

У Чернівцях співробітники карного розшуку викрили злочинну групу з міжнародними зв’язками, яка займалась незаконним перевезенням, зберіганням та збутом кокаїну, трамадолу та екстазі.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, правоохоронці задокументували факт надходження вказаних наркотиків з Іспанії в Україну шляхом передачі посилки мікроавтобусом.

Під час проведення особистого огляду членів злочинної групи і санкціонованих обшуків вилучено 3 г кокаїну, 134 г гашишу, 2250 доз трамадолу, 14 таблеток екстазі, гроші в сумі 15 тисяч гривень.

Також вилучено два автомобілі «ВАЗ-2110» та «Форд-Ескорт», які використовувались для перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин. Усі четверо членів злочинної групи затримані та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів).