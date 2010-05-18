Кисельов пропонує дозволити обшук народних депутатів

Народний депутат Василь КИСЕЛЬОВ пропонує розширити перелік випадків здіснення огляду особистих речей і багажу народних депутатів України.

Депутат вніс на розгляд парламенту проект Закону “Про внесення змін до статті 27 Закону України “Про статус народного депутата України”.

Проект закону спрямований на попередження загрози життю і здоров’ю народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України, осіб, запрошених на засідання парламенту, і пасажирів повітряних суден.

В.КИСЕЛЬОВ пропонує доповнити статтю 27 закону положенням, що огляд особистих речей і багажу народного депутата також допускається у випадку проходження ним, як пасажиром повітряного судна, контролю на безпеку, або на вході до будівлі Верховної Ради України.

У пояснювальній записці до проекту депутат зауважує, що необхідність його прийняття викликана з огляду на події, що відбулися у законодавчому органі Арменії у 1999 році, у Верховній Раді України під час ратифікації Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України 27 квітня цього року.

Необхідність прийняття законопроекту полягає у попередженні загрози життю і здоров’ю народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України, а також осіб, запрошених на засідання Парламенту України, унеможливленні внесення до зали засідань Верховної Ради України сторонніх предметів, які заважають народним депутатам України здійснювати повноваження щодо участі у засіданнях Верховної Ради України, зазначає В.КИСЕЛЬОВ.