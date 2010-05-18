Уряд скасував тимчасову надбавку у 13% до діючої ставки мита

Кабінет міністрів України постановою № 342 від 12 травня скасував постанову попереднього уряду про введення тимчасової надбавки в розмірі 13% до діючих ставок мита на ввезення холодильників і автомобілів.

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра України Миколи Азарова розміщений на Урядовому порталі.

”Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету міністрів України від 18 березня 2009 р. № 230 “Про скасування тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита”, - йдеться у постанові.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня 2009 року набув чинності Закон ”Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв`язку зі світовою фінансовою кризою”.

18 березня 2009 року Кабмін скасував дію 13%-відсоткової надбавки до ставок ввізного мита при імпорті усіх товарів, окрім автомобілів і холодильників, і схвалив законопроект, яким дія цієї надбавки скасовується взагалі.

У Світовій організації торгівлі неодноразово відзначали, що дія 13%-ї надбавки до митного збору порушує вимоги СОТ. Про недоцільність дії такої надбавки заявляли і в Міжнародному валютному фонді.

У червні 2009 року Конституційний Суд України визнав неконституційним право Кабміну скорочувати, скасовувати і продовжувати тимчасову надбавку до ставок ввізного мита на товари.

7 вересня 2009 року втратила чинність норма про стягування 13%-ної надбавки до митного збору при імпорті товарів до України.