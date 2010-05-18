Посла США ”вражає” розробка нового Кримінально-процесуального кодексу

Посол США в Україні Джон ТЕФФТ вважає, що Україна останнім часом ”вражаюче” просунулася в розробці нового Кримінально-процесуального кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві, виступаючи на конференції ”Перспективи реформи кримінального судочинства в Україні”.

”Уже багато років робляться спроби замінити чинний Кримінально-процесуальний кодекс України. Але відносно нещодавно ці зусилля вражаюче просунулися вперед завдяки розробці нового проекту кодексу... Ми бечимо реальний прогрес шляхом введення реальних законів, спрямованих на реформу”, - сказал Дж.ТЕФФТ.

За його словами, ”проект є вражаючим”, і його ретельно переглянули декілька фахівців Ради Європи, а також цілий ряд закордонних та українських експертів і науковців. ”Вперше за весь час проект виявився таким, що створює засади для дійсно європейського кодексу - такого, який належним чином прагне до європейських норм захисту прав людини та забезпечення справедливого процесу як для потерпілих, так і для обвинувачених”, - зазначив посол.

При цьому він наголосив, що справедлива, прозора і дієва правова система є наріжним каменем демократичного суспільства, є ключем до захисту прав людини, забезпечення верховенства права та скорочення маштабів корупції.

Крім того, Дж.ТЕФФТ схвально висловився щодо ”урочистих зобов’язань” Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА при проведенні цих реформ досягти відповідності міжнародним законодавчим нормам, зокрема, нормам Ради Європи. ”Я вважаю це бажаною та довгоочікуваною новиною, яка віщує добре майбутнє верховенству права в Україні, а також майбутній добробут та процвітання країни”, - сказав посол, запевнивши, що уряд США готовий і надалі підтримувати зусилля України, спрямовані на реформування системи кримінального судочинства.