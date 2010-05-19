Гримчак оскаржив подання щодо притягнення його до відповідальності

Народний депутат від НУ-НС Юрій ГРИМЧАК оскаржив подання генерального прокурора до Верховної Ради про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», відповідний позов Ю.ГРИМЧАК подав 18 травня до Донецького окружного адміністративного суду.

«Нещодавно Донецький суд дуже прискіпливо з юридичної точки зору підійшов до розгляду Указу екс-президента Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння звання Героя України Степану Бандері та визнав його незаконним», - нагадав Ю.ГРИМЧАК.

Депутат висловив “великі сподівання, що в моїй справі шановні судді також будуть обстоювати позиції захисту конституційних принципів верховенства права і гарантій депутатської недоторканності».

За словами Ю.ГРИМЧАКА, 19 травня суд має розглянути його клопотання про зупинення дії подання генерального прокурора до моменту розгляду справи по суті. “Якщо так станеться, то це дуже не сподобається нинішній владі. Проте рішення, яке винесе суд щодо мого клопотання, я вважаю, буде складовою відповіді на питання - чи дійсно в України відбулася узурпація всієї державної влади одним олігархічним кланом», - підкреслив народний депутат.