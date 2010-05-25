Українські журналісти започаткували громадський рух “Стоп цензурі!”.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Києві відбулася дискусія з проблем інформаційного простору України “Медіа діагноз 2010: вірус цензури”, під час якої було започатковано громадський рух “Стоп цензурі!”.

Рух є ініціативою українських журналістів та медійних громадських організацій щодо відстоювання свободи слова, запобігання встановленню цензури в Україні, перешкоджанню професійній діяльності журналістів та порушенню професійних стандартів при висвітленні суспільно-політичних питань.

У дискусії взяли участь близько 200 представників ЗМІ та громадських активістів, серед яких відомі українські журналісти Тетяна ЛІГАЧОВА, Вахтанг КІПІАНІ, Віталій ГАЙДУКЕВИЧ, Віталій ПОРТНІКОВ, Сергій ЛЕЩЕНКО, Мустафа НАЙЄМ, Соня КОШКІНА, Святослав ЦЕГОЛКО, Сергій АНДРУШКО, Наталка СОКОЛЕНКО, Жан НОВОСЕЛЬЦЕВ, Тарас ПЕТРІВ, Ілона ДОВГАНЬ, Андрій КУЛИКОВ, Діана ДУЦИК, Єгор СОБОЛЄВ та інші.

Як наголошують організатори, рух “Стоп цензурі!” є реакцією на низку подій, які дозволяють стверджувати про посилення тиску та спроби запровадити цензуру в українських мас-медіа.

Активісти руху заявляють, що “Стоп цензурі” не є політичною ініціативою та не підтримує і не підтримується жодною з політичних сил.

Учасники громадського руху вимагають від влади та власників ЗМІ виконання вимог, що є необхідними умовами для забезпечення свободи слова в Україні. Зокрема йдеться про припинення тиску на журналістів; недопущення репресій та звільнень журналістів, які публічно заявили про цензуру і тиск; зміну правил формування та оновлення складу редакційних рад телерадіоорганізацій із забезпеченням реальної ваги в них журналістів; оприлюднення редакційних статутів, які б відображали редакційну політику та ліцензійні вимоги до її діяльності; законодавче закріплення статусу телерадіомовлення, як суспільно відповідального бізнесу, внаслідок чого власники не матимуть права вимагати спотворювати новини, замовчувати інформацію, підігравати будь-якій політичній силі чи посадовій особі, а також лобіювати власні бізнес-інтереси; забезпечення права на доступ до інформації через ухвалення закону про доступ до публічної інформації; включення до складу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення представників громадських організацій.

Як також заявляється, рух “Стоп цензурі!” відкритий для приєднання для всіх українських журналістів, експертів, аналітиків та представників широких кіл громадськості, які поділяють його цінності, мету та підтримують вимоги.