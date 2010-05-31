Голова СБУ вважає, що Криму сепаратизм не загрожує

Глава Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ вважає, що Криму сепаратизм не загрожує.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ».

«Я вважаю, що Криму сепаратизм не загрожує, на даному етапі – так точно», - заявив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

«Так, там трохи інша культура. Так, історично так склалося, що більшість населення там говорить російською мовою. Проте у Криму живуть українці, і вони відчувають себе українцями, зокрема, до речі, і в Севастополі. Тому говорити про те, що в Криму на сьогодні розвинуті сепаратистські настрої, я не можу», - додав глава СБУ.