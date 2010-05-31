Правозахисники вимагають оприлюднити проект про мирні зібрання

Українська Гельсінська спілка з прав людини вимагає оприлюднити законопроект № 2450 «Про порядок організації і проведення мирних заходів», підготовлений до другого читання у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відкритому зверненні Української Гельсінської спілки до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА та голови Комітету ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Олега ЗАРУБІНСЬКОГО.

Відкрите звернення оприлюднив на круглому столі «Чи буде свобода слова та мирних зібрань в Україні?» виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир ЯВОРСЬКИЙ.

«Ми вимагаємо негайного оприлюднення тексту законопроекту № 2450, що підготовлений до другого читання. Він повинен бути оприлюднений заздалегідь, а не напередодні голосування у парламенті», - наголошується у відкритому зверненні.

В УГСПЛ вважають неприпустимим прийняття такого важливого законопроекту у сфері прав людини без попереднього широкого громадського обговорення.

Автори звернення, враховуючи попередню критику законопроекту з боку Ради Європи та представників громадянського суспільства, вважають за необхідне направити від імені парламенту цей доопрацьований законопроект для експертизи до Венеціанської комісії Ради Європи, а також провести комітетські слухання з обговорення законопроекту № 2450 за участю експертів Венеціанської комісії Ради Європи та представників громадськості.

У відкритому зверненні також зазначається, що розробка законопроекту відбувалася практично без залучення представників громадянського суспільства, і на сьогодні невідома остаточна версія законопроекту.

В Українській Гельсінській спілці нагадали, що 3 червня 2009 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект закону № 2450 «Про порядок організації і проведення мирних заходів», внесений урядом. В грудні 2009 року законопроект отримав різку критику з боку Венеціанської комісії Ради Європи, правозахисних організацій та представників громадянського суспільства через необґрунтовані істотні обмеження прав людини та основоположних свобод. У середині травня 2010 року профільний комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин ухвалив рішення про винесення законопроекту № 2450 в парламент на друге читання. Проте до сьогодні текст законопроекту до другого читання не оприлюднений.

Розгляд цього законопроекту було заплановано на 4 червня, а потім перенесено на тиждень пізніше.