Госпсуд Києва зобов`язав повернути державі 90% акцій ЧСЗ

Господарський суд м. Києва своїм рішенням від 28 травня задовольнив позов Генеральної прокуратури України і визнав недійсними договори, за якими Фондом державного майна України були незаконно продані і надалі перепродуються акції ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» (ЧСЗ, м. Миколаїв) у розмірі 90,25% статутного фонду і зобов`язав покупців повернути спірний пакет акцій державі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

У повідомленні наголошується, що Генпрокуратура за підсумками проведеної перевірки встановила численні порушення вимог чинного законодавства під час приватизації пакета акцій ЧСЗ загальною вартістю 116,6 млн. грн., що становить 90,25% статутного фонду підприємства і подальшого перепродажу цих акцій.

У зв`язку з цим, з метою захисту майнових інтересів держави, Генеральна прокуратура звернулася з позовом до суду.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 2003 року 90,25% акцій ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» були придбані ВАТ «Миколаївська малотоннажна верф» (нині ВАТ «Судмашпром»), яке раніше контролювали бізнесмени Ігор і Олег ЧУРКІНИ.

Згодом Фонд держмайна України спробував через суд розірвати договір купівлі-продажу. Проте в грудні 2005 року Миколаївський господарський суд відмовив повністю в задоволенні позову на користь ФДМУ, а 24 жовтня 2006 року і Одеський апеляційний суд визнав договір купівлі-продажу дійсним.

14 березня 2007 року Вищий господарський суд України відхилив касаційну скаргу Фонду держмайна і залишив у силі рішення перших інстанцій, зокрема Господарського суду Миколаївської області і Одеського апеляційного госпсуду, що підтвердили право власності ВАТ «Судмашпром» (раніше - ВАТ «Миколаївська малотоннажна верф») на 90,25% ВАТ «Чорноморський суднобудівний завод».

6 грудня 2007 року Фонд державного майна України погодив договір між ВАТ «Судмашпром» і ВАТ «Херсонський суднобудівний завод» з продажу 90,25% пакета акцій ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод».

Довідка УНІАН. ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» спеціалізується на виробництві суден повною вантажопідйомністю до 105 тис. тонн, а також виробляє суднові казани, механізми і суднове обладнання. Основні ринки збуту - Україна, РФ, Греція, Естонія.