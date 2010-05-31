Президент подасть як першочерговий законопроект про судоустрій

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що подасть на розгляд Верховної Ради як першочерговий проект закону «Про судоустрій України та статус суддів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав, підбиваючи підсумки засідання робочої групи з питань судової реформи, що відбулось сьогодні у Києві. На засіданні були представлені і обговорені результати двомісячної роботи робочої групи з питань судової реформи, яка повинна бути реалізована через схвалення нового закону про судоустрій і статус суддів.

«Я вважаю, що цей законопроект може бути базовим. Він може бути прийнятий, а далі життя покаже: якщо будуть не враховані недоліки, є можливість разом із законодавцями внести зміни», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що виконає свій обов’язок: підпише цей законопроект і подасть на розгляд Верховної Ради як першочерговий.