Складається список депутатів для участі у ТСК з питання імпічменту Президента

Народний депутат Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО (фракція БЮТ) звернувся з депутатським запитом до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА і голів фракцій про надання списку представників фракцій для включення у тимчасову слідчу комісію з “розслідування діянь Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, які містять ознаки злочинів, та розгляду питання про усунення його з поста Президента у порядку імпічменту”.

Як передає кореспондент УНІАН, даний запит В.ЛИТВИН оприлюднив на засіданні парламенту.

Також Г.ОМЕЛЬЧЕНКО звернувся із запитом до генерального прокурора стосовно порушення кримінальної справи «щодо Президента Україні та дачі правової оцінки його діям, які мають ознаки злочину».