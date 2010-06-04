Європа готова дати висновок на судову реформу в Україні

16:27, 04 червня 2010
Право
0 0

Венеціанська комісія розглянула хід реформи

Венеціанська комісія готова дати експертний висновок щодо ухваленого 3 червня Верховною Радою України у першому читанні законопроекту про судоустрій і статус суддів.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомила член Венеціанської комісії Марина СТАВНІЙЧУК.

За її словами, сьогодні Венеціанська комісія заслухала інформацію про хід судової реформи в Україні. Її надали голова Комітету ВР з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ та голова Вищої ради юстиції Володимир КОЛІСНІЧЕНКО, а також вона як член Венеціанської комісії.

“Очевидно, що постановка питання про здійснення судової реформи є абсолютно вірною та потрібною, актуальною”, - наголосила вона.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, Венеціанська комісія за результатами інформації щодо президентського законопроекту констатувала, що готова до співпраці з Україною в цьому питанні.

“Комісія очікує від України проект на експертизу, для дачі відповідних рекомендацій”, - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Як повідомлялось, 3 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський проект Закону «Про судоустрій і статус суддів».

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що під час розробки законопроекту були враховані всі поради європейських експертів, зокрема Венеціанської комісії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter