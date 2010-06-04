Європа готова дати висновок на судову реформу в Україні

Венеціанська комісія готова дати експертний висновок щодо ухваленого 3 червня Верховною Радою України у першому читанні законопроекту про судоустрій і статус суддів.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомила член Венеціанської комісії Марина СТАВНІЙЧУК.

За її словами, сьогодні Венеціанська комісія заслухала інформацію про хід судової реформи в Україні. Її надали голова Комітету ВР з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ та голова Вищої ради юстиції Володимир КОЛІСНІЧЕНКО, а також вона як член Венеціанської комісії.

“Очевидно, що постановка питання про здійснення судової реформи є абсолютно вірною та потрібною, актуальною”, - наголосила вона.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, Венеціанська комісія за результатами інформації щодо президентського законопроекту констатувала, що готова до співпраці з Україною в цьому питанні.

“Комісія очікує від України проект на експертизу, для дачі відповідних рекомендацій”, - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Як повідомлялось, 3 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський проект Закону «Про судоустрій і статус суддів».

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що під час розробки законопроекту були враховані всі поради європейських експертів, зокрема Венеціанської комісії.