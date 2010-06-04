Затримано на «гарячому» заступника начальника виправної колонії

На Дніпропетровщині співробітники СБУ затримали на «гарячому» заступника начальника виправної колонії, який одержав 2 тис. грн. хабара від приватного підприємця.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в області.

Встановлено, що з усіх підприємців, які здійснюють виробничу діяльність на території колонії, крім офіційних платежів до бюджету, стягувалась так звана «данина», розмір якої залежав від обсягів виробництва.

Хабарника взято під варту. Прокуратурою Дніпропетровської області стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.