Засуджено громадян Росії, що втрутилися в роботу мобільного оператора

Вступив у силу вирок суду Суворовського району м. Херсон за кримінальною справою, порушеною Службою безпеки України стосовно двох громадян Росії, які несанкціоновано втрутилися в роботу мережі міжнародного мобільного телефонного електрозв’язку одного з українських операторів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-групі УСБУ в області, слідством встановлено, що зловмисники перебували на території України з посвідкою на проживання і мешкали в Херсоні. В орендованих жилих приміщеннях зловмисники розмістили технічне обладнання і здійснювали заміну оригінальних номерів абонентів, які телефонували з іншої країни на телефонні номери, що належали українському оператору мобільного зв’язку, від якого телефонний дзвінок спрямовувався абонентам в межах України.

Протиправні дії «хакерів» призвели до порушення встановленого порядку маршрутизації, підробки та спотворення процесу обробки інформації мережі міжнародного мобільного телефонного електрозв’язку українського оператора, якому завдано шкоди на суму понад 90 тис. гривень.

Суд визнав винними громадян Росії за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.361 (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж) Кримінального кодексу України та призначив їм покарання у вигляді 3 років обмеження волі з іспитовим терміном 2 роки.

Також за рішенням суду комп’ютерне обладнання «хакерів» на суму 480 тис. гривень конфісковано в дохід держави.