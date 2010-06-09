На громадську приймальню депутата Бондарєва здійснили напад

Сьогодні о 12.15 на громадську приймальню народного депутата від БЮТ Костянтина БОНДАРЄВА у Києві (вул. Героїв Севастополя, 48) здійснили напад представники правоохоронних органів, повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ.

“Нападники були у бронежилетах з автоматами, вони вибили двері у громадській приймальні, побили охоронця. Вдираючись до приміщення, вони не показали жодних документів, не пояснили причини свого нападу, повідомили лише, що вони представники податкової міліції”, йдеться у повідомленні.

Як зазначає прес-служба, зараз озброєні правоохоронці утримують К.БОНДАРЄВА у приміщенні його громадської приймальні під прицілами автоматів. За словами К.БОНДАРЄВА, жодної вмотивованої причини свого візиту чи будь-яких обвинувачень правоохоронці не висунули, повідомляє прес-служба фракції БЮТ у Верховній Раді України.