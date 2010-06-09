Захисники тварин просять УЄФА допомогти поводження

Президент товариства захисту тварин «SOS» Тамара ТАРНАВСЬКА звернулась до директора УЄФА Мартіна КАЛЛЕНА з проханням допомогти зупинити жорстокі методи регулювання чисельності безпритульних тварин в Україні у процесі підготовки до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами Т.ТАРНАВСЬКОЇ, 1 червня вона перебувала в Швейцарії, де зустрілась з М.КАЛЛЕНОМ і передала йому звернення захисників тварин.

Т.ТАРНАВСЬКА зазначила, що це звернення підтримали громадські зоозахисні організації Швейцарії та Франції. Представники цих організацій, за її словами, також брали участь у зустрічі з М.КАЛЛЕНОМ.

Президент «SOS» продемонструвала директору УЄФА свіжі фото- та відеоматеріали, які демонструють брутальні і середньовічні методи знищення безпритульних тварин в Україні. Зокрема, було поінформовано про пересувні крематорії для тварин, а також фото з «горами» трупів тварин, зроблені у різних містах України.

Т.ТАРНАВСЬКА зазначила, що громадські організації захисту тварин у Швейцарії та Франції розмістили ці матеріали на своїх сайтах, а також закликали бойкотувати приїзд в Україну на Чемпіонат Європи з футболу 2012 року.

Як сказала президент, це звернення передано туристичним фірмам, футбольним асоціаціям і клубам, а також відомим особистостям, політикам, акторам. За словами Т.ТАРНАВСЬКОЇ, про ці заклики також повідомлено М.КАЛЛЕНА.

За її словами, через кілька годин після зустрічі з М.КАЛЛЕНОМ її було поінформовано про лист директора УЄФА віце-прем’єр-міністру України Борису КОЛЕСНІКОВУ, у якому М.КАЛЛЕН просить представника вищого керівництва держави взяти проблему під свій особистий контроль.

Т.ТАРНАВСЬКА пояснила, що у разі бойкоту Україна недоотримає певні фінанси, а крім того, інформація про жорстоке поводження з тваринами підірве авторитет України.

«VIP-персони задумаються, чи їхати в Україну, де таке ставлення до природи, до живих істот. А це ті кошти, на які будуть розраховувати у бюджеті держави, які Україна втратить. До того ж це підірве репутацію держави», - сказала Т.ТАРНАВСЬКА.

За її словами, на сьогодні з боку української влади спостерігається «цілковите нехтування» цієї проблеми і відсутня будь-яка реакція на листи захисників тварин. Вона висловила сподівання, що звернення директора УЄФА до Б.КОЛЕСНІКОВА змусить українську владу відреагувати на цю проблему.

Крім того, Т.ТАРНАВСЬКА повідомила, що поінформувала М.КАЛЛЕНА і про нищення лісів у процесі підготовки міст України до Євро-2012, зокрема, про вирубку дерев у парку Горького в Харкові. Про ці події М.КАЛЛЕН, за словами президента «SOS», нічого не знав і був дуже вражений.

Т.ТАРНАВСЬКА зазначила, що в разі відсутності протягом 1,5-2 місяців будь-яких кроків з боку держави вона має намір провести у Швейцарії прес-конференцію, щоб ширше поінформувати про проблему.

У свою чергу, міжнародні зоозахисні організації, уже незалежно від дій товариства «SOS», продовжать закликати до бойкоту приїзду в Україну на чемпіонат з футболу.