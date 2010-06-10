Представники громадськості почали голодування під ВР з метою не допустити прийняття закону про мирні зібрання

Представники громадськості розпочали голодування під будівлею Верховної Ради України з метою не допустити прийняття у другому читанні проекту закону “Про порядок організації і проведення мирних заходів”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам один із учасників акції, письменник Сергій ПАНТЮК.

Крім нього, у голодуванні беруть участь молодий політолог, студент Києво-Могилянської академії Іван КОЛОМІЄЦЬ та громадський діяч Олег АХТИРСЬКИЙ. Голодування проходить під гаслом “Я голодую за здорову альтернативу”.

“Ми налаштовані на дуже тривалий період. Бо ми знаємо, що 17 числа цей законопроект будуть розглядати. Ми б дуже хотіли, щоб його провалили. Особисто я за себе буду говорити, що я буду голодувати доти, доки, як кажуть, не відвезуть”, - сказав С.ПАНТЮК.

“Якщо в суспільстві дозволяється приймати закони на обмеження прав громадян, це суспільство хворе. Тому ми повинні розуміти, що це в якійсь мірі є акція привернення уваги, тому що наш народ, як правило, не знає, що відбувається в цій споруді (у Верховній Раді - УНІАН), він просто давно вже втратив до цього інтерес. І в один прекрасний ранок він прокинеться, а будуть ходити озброєні до зубів поліцейські і кричати “більше трьох не збиратись”, і крок вправо, крок вліво – буде розстріл”, - зазначив С.ПАНТЮК.

Він повідомив, що акція включатиме не лише голодування. Зокрема, учасники акції мають на меті проводити всеукраїнські тренінги, на яких розказуватимуть про самоврядування, “як збиратися по двоє, по троє і більше і відстоюватиме свої права”. Також вони звертатимуться до іноземних посольств та європейських представництв для того, щоб не допустити обмеження прав і свобод в Україні.

При цьому С.ПАНТЮК зазначив, що акція є суто громадянською, і він проти того, щоб в акції брали участь представники політичних партій.

“Ми змушені так робити, оскільки досвід показує, що кілька акцій були заборонені судом, тому ми спеціально нікому про неї не говорили і не робили широкого розголосу, тому що ми передбачали, що буде “витік”, і вони встигнуть судом заборонити”, - зазначив С.ПАНТЮК.

Також він закликав тих, хто проти прийняття цього закону, приєднуватись до акції. Крім того, учасники акції мають намір поставити біля будівля парламенту свої намети.

Як повідомляв УНІАН, громадські організації вимагають від Верховної Ради України не підтримувати у другому читанні проект закону “Про порядок організації і проведення мирних заходів”. Крім того, 14 червня, коли проходитиме засідання Погоджувальної ради ВР, представники громадських організацій, які виступають проти цього законопроекту, проводитимуть акції протесту з вимогою від Верховної Ради на розглядати його.

Як зазначав член Громадської ради при МВС України з питань забезпечення прав людини Володимир ЧЕМЕРИС, у законопроекті, підготовленому до першого читання у парламенті, не було визначено конкретних термінів для подання заявки на проведення мітингів, а в нинішньому тексті законопроекту такий термін становить 4 дні. На думку В.ЧЕМЕРИСА, це дуже багато часу, треба реагувати набагато швидше.

В.ЧЕМЕРИС також відзначив, що законопроектом значно ускладнюється процедура подання заявки на проведення мітингів, тобто особа, яка подає заявку на проведення мирного зібрання, має довести, що вона є громадянином України.