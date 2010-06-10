Прокуратура звітує про боротьбу із зарплатами «в конвертах»

З початку року в Кіровоградській області за результатами 76 податкових перевірок органами прокуратури порушено 12 кримінальних справ за фактами виплати працівникам заробітної плати «в конвертах».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ДПА в області.

Всього за 5 місяців в області виявлено 68 порушень законодавства про працю. За результатами проведених перевірок до бюджету донараховано 376,6 тис. грн., з яких вже стягнуто 263,6 тис. грн.

Зокрема, в м. Долинська власник олійні використовував найману працю 19 осіб, не сплачуючи жодних внесків і податків до бюджету. У Гайворонському районі виявлено два факти використання найманої робочої сили на підприємствах без укладання трудових договорів.

В одному з сіл Світловодського району місцевий житель облаштував підпільний цех з виробництва деревного вугілля, де використовував не обліковану найману працю 5 осіб.