МВС виявило факти ненадходження коштів за послуги ДАІ

Керівництво Міністерства внутрішніх справ виявило факти ненадходження коштів за послуги, надані громадянам ДАІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в Києві міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ.

«Ми виявили величезні суми ненадходження до бюджету коштів за послуги ДАІ. Такі факти виявлені вже в трьох областях», - сказав він, зазначивши, що також виявлені факти незаконної реєстрації працівниками ДАІ нелегально ввезених в Україну автомобілів.

За словами МОГИЛЬОВА, керівництво МВС має намір зламати систему передачі поборів від рядових працівників до вищестоящого керівництва, що практикувалося роками.

Продовжуючи тему роботи ДАІ, міністр висловив переконання в тому, що відучити працівників ДАІ від отримання хабарів необхідно шляхом підвищення їх відповідальності за таке правопорушення і проводити роз`яснювальну роботу серед громадян, які дають хабарі і фактично також є порушниками закону.

У контексті цього міністр запевнив, що будь-який керівник нестиме сувору відповідальність, аж до звільнення, якщо хтось із його підлеглих буде викритий у хабарництві.

При цьому А.МОГИЛЬОВ зазначив, що такий підхід доведено до відома всіх керівників у регіонах.

«Відповідальність керівників має бути жорсткою і принциповою”, - сказав міністр.