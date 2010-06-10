25% водіїв змогли оскаржити притягнення до адмінвідповідальності

На Тернопільщині 25% водіїв, які цього року зверталися у прокуратуру з приводу незаконного притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки руху, відстояли свої права. Про це під час брифінгу щодо розгляду органами прокуратури звернень громадян повідомив в. о. прокурора області Микола ЛЮШНЕНКО. За його словами, загалом з початку року працівниками прокуратури було розглянуто понад 120 звернень, які стосувалися незаконного притягнення до відповідальності водіїв. З них 30 скарг було задоволено.

«Найчастіше ж цього року громадяни зверталися в органи прокуратури області з питань невиплати заробітної плати», – зазначив М.ЛЮШНЕНКО. За його даними, із розглянутих 93 таких звернень 35 було задоволено.

Зокрема, в. о. прокурора області навів як приклад звернення у січні 2010 року у прокуратуру Тернополя двох жителів міста щодо невиплати їм зарплати місцевим підприємцем. «Як наслідок стосовно приватного підприємця порушено кримінальну справу, заявникам заробітна плата виплачена, винна особа вироком суду засуджена», – повідомив М.ЛЮШНЕНКО.

Загалом, за його даними, за результатами розгляду звернень органами прокуратури області у 2010 році порушено дві кримінальні справи, винесено 30 протестів, понад 20 осіб притягнуто до відповідальності, відшкодовано 220 тис. грн.