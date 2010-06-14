Порушено справу щодо посадовців Держкомрезерву і Ресурспостачу

Завдали державі 800 млн. грн. збитків

Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 364 КК України стосовно службових осіб Держкомрезерву та ДП «Ресурспостач». Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, встановлено, що вказані особи реалізували на аукціоні матеріальні цінності (природний газ) за заниженою вартістю. Це спричинило державі збитків на суму 800 млн. грн. Справу направлено для подальшого розслідування в Службу безпеки України.

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