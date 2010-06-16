Фракцію Партії регіонів не цікавить думка Венеціанської комісії

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ не бачить доцільності відправляти законопроект щодо судової реформи для висновків Венеціанської комісії.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, «у нас немає ні необхідності, ні особливої потреби в тому, щоб ці документи відправляти туди».

За його словами, якщо до Венеціанської комісії відправляти всі законопроекти, які пропонують представники опозиції, то «ми повинні скласти повноваження і сказати, що замість Верховної Ради України, замість депутатів буде працювати Венеціанська комісія, яка буде розробляти для нас закони». «Ми не повинні доводити ситуацію до абсурду», - додав він.

За його словами, ВР має враховувати європейський досвід та досвід розвинутих країн, але в той же час «догмою для нас хоча б одне слово з-за кордону не повинно бути».

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський проект Закону «Про судовий устрій і статус суддів».

4 червня Венеціанська комісія заслухала інформацію про хід судової реформи в Україні і заявила про готовність дати експертний висновок щодо ухваленого у першому читанні законопроекту про судоустрій і статус суддів.

10 червня фракція БЮТ заявила, що пропонуватиме Верховній Раді України визначитися щодо направлення до Венеціанської комісії законопроекту про судоустрій, якщо це відмовиться зробити голова ВР Володидмир ЛИТВИН.

Опозиція наполягає на тому, щоб цей законопроект був проаналізований Венеціанською комісією перед голосуванням у другому читанні .