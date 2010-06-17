У справі банку «Надра» ГПУ звернеться до російських колег

Генеральна прокуратура України підготувала і сьогодні направить запит до своїх російських колег з проханням надати відповідь, яким чином і коли колишній голова правління банку «Надра» Ігор ГІЛЕНКО, який перебуває у розшуку, набув громадянства Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Ми підготували відповідний запит до Генеральної прокуратури Росії, щоб отримати відповідь, і сьогодні направимо його. Ми ставимо питання про його (ГІЛЕНКА) громадянство – про законність набуття громадянства Росії», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

При цьому генпрокурор зауважив, що сам І.ГІЛЕНКО, як стало відомо, звернувся до російських органів прокуратури із заявою про те, що правоохоронні органи України начебто незаконно оголосили його в розшук і переслідують. Відповідно до російського законодавства, нагадав генпрокурор, Росія не повинна видавати іншій державі своїх громадян.

Водночас О.МЕДВЕДЬКО зауважив, що українська сторона може передати російським колегам матеріали справи на особу, яка скоїла злочин в Україні, і таким чином, згідно з російським законодавством, ця особа на тій території буде нести відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, за фактами привласнення службовцями двох комерційних структур коштів, одержаних ними як кредити у ВАТ «Комерційний банк «Надра», слідчим відділом прокуратури Києва розслідувалась кримінальна справа, порушена 12 серпня 2009 року Генеральною прокуратурою за ст. ст. 191 ч.5, 205 ч.2, 366 ч.2 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що внаслідок протиправних дій службовців комерційних структур і банку інтересам останнього та його вкладникам завдано матеріальних збитків на суму 384 млн. грн. Було встановлено чотирьох осіб, безпосередньо причетних до цих злочинів, включаючи голову правління банку, які оголошені в розшук.

Перевірялися й інші епізоди можливої протиправної діяльності службовців банку під час кредитування юридичних та фізичних осіб.

9 жовтня 2009 року Генпрокуратура України оголосила в розшук колишніх посадовців банку «Надра», включаючи голову правління, який є громадянином Російської Федерації.

16 лютого минулого року банк оприлюднив інформацію про звільнення за власним бажанням з посади голови правління, президента банку «Надра» І.ГІЛЕНКА.