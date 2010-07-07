До законопроекту про судоустрій подано понад 1700 поправок
15:16, 07 липня 2010Право
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До законопроекту про судоустрій і статус суддів для розгляду у другому читанні внесено 1724 поправки.
Як передає кореспондент УНІАН, законопроект був розглянутий комітетом ВР з питань правосуддя у другому читанні 30 червня 2010 року.
Комітетом за результатом розгляду внесених поправок було враховано 395, а відхилено 1329.
Як повідомляв УНІАН, розгляд відповідного законопроекту запланований на вечірнє пленарне засідання. ВР ухвалила також рішення, що працюватиме сьогодні до того часу, поки не буде розглянутий зазначений законопроект.
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