До законопроекту про судоустрій подано понад 1700 поправок

До законопроекту про судоустрій і статус суддів для розгляду у другому читанні внесено 1724 поправки.

Як передає кореспондент УНІАН, законопроект був розглянутий комітетом ВР з питань правосуддя у другому читанні 30 червня 2010 року.

Комітетом за результатом розгляду внесених поправок було враховано 395, а відхилено 1329.

Як повідомляв УНІАН, розгляд відповідного законопроекту запланований на вечірнє пленарне засідання. ВР ухвалила також рішення, що працюватиме сьогодні до того часу, поки не буде розглянутий зазначений законопроект.